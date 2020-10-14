Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
Süper Lig 5. hafta maçları ile geri dönüyor. Süper Lig 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de milli ara sonrasında haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Buna göre Trabzonspor-Başakşehir maçında Bahattin Şimşek görevlendirildi. Göztepe - Fenerbahçe maçına Atilla Karaoğlan atanırken düdük çalarken Galatasaray - Alanyaspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.
Beşiktaş ise haftayı BAY geçecek. İşte program;
Trabzonspor - Başakşehir (Bahattin Şimşek)
Göztepe - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)
Galatasaray - Alanyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)
Karagümrük - Kasımpaşa (Erkan Özdamar)