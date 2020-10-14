Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de milli ara sonrasında haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Buna göre Trabzonspor-Başakşehir maçında Bahattin Şimşek görevlendirildi. Göztepe - Fenerbahçe maçına Atilla Karaoğlan atanırken düdük çalarken Galatasaray - Alanyaspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Beşiktaş ise haftayı BAY geçecek. İşte program;

Trabzonspor - Başakşehir (Bahattin Şimşek)

Göztepe - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)

Galatasaray - Alanyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

Karagümrük - Kasımpaşa (Erkan Özdamar)

