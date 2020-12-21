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  3. Süper Lig'de 6 haftalık maç programı açıklandı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi...

Süper Lig'de 6 haftalık maç programı açıklandı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi...

Süper Lig'de 16-21. hafta programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde açıklandı. Buna göre 19. hafta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi 17 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'de 6 haftalık maç programı açıklandı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi...

Süper Lig'de 16-21. hafta programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde açıklandı.

Süper Lig takımları yoğun takvime hazırlanıyor. Salgın nedeniyle sıkışan takvimdeki hafta için mesailerinin ilki yarın akşam başlıyor. Futbolseverler 7 günde 20 maç izleyecek.

Ancak bu süreç, maç takvimininin en yoğun bölümü değil. Futbol Federasyonu, Ocak ayında oynanacak 6 maç haftasının programını açıkladı.

Yeni yılın ilk 25 gününün 19'unda Süper Lig maçı oynanacak. 2 Ocak'ta 16. hafta maçlarıyla başlayacak maraton, 25 Ocak'ta tamamlanacak 21. hafta maçlarıyla sona erecek.

Yaklaşık 4 haftada 7 maç haftasına sahne olacak süreçte, büyük bir mücadele de var. 19. haftadaki Beşiktaş - Galatasaray maçı, 17 Ocak Pazar günü oynanacak.

Tarihinde ilk kez 42 haftada tamamlanacak Süper Lig'de, sezonun ikinci yarısında 6 hafta içi mesai daha var.

Süper Lig'de 6 haftalık maç programı açıklandı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi...

Süper Lig'de 6 haftalık maç programı açıklandı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi...

Süper Lig'de 6 haftalık maç programı açıklandı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi...

Süper Lig'de 6 haftalık maç programı açıklandı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi...

Süper Lig'de 6 haftalık maç programı açıklandı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi...

Süper Lig'de 6 haftalık maç programı açıklandı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi...

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