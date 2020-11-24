Süper Lig'de 9. haftanın sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'in 9. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında, Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Haftaya averajla lider giren Aytemiz Alanyaspor, bu hafta da Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğundaki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 2-0, Fenerbahçe de Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi.

Yeni Malatyaspor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.

HAFTANIN SONUÇLARI

Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 2-2

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

Göztepe-MKE Ankaragücü: 3-1

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-5

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 3-2

Yeni Malatyaspor (Bay)

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 8 6 2 0 18 3 15 20 2.FENERBAHÇE 9 6 2 1 17 9 8 20 3.GALATASARAY 9 5 2 2 12 7 5 17 4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 9 3 5 1 13 11 2 14 5.FATİH KARAGÜMRÜK 9 3 4 2 17 11 6 13 6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 9 4 1 4 13 12 1 13 7.BEŞİKTAŞ 8 4 1 3 13 14 -1 13 8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 8 3 3 2 10 6 4 12 9.ÇAYKUR RİZESPOR 8 3 3 2 12 10 2 12 10.KASIMPAŞA 9 3 3 3 11 10 1 12 11.ATAKAŞ HATAYSPOR 7 3 3 1 7 9 -2 12 12.GÖZTEPE 8 2 5 1 14 9 5 11 13.YENİ MALATYASPOR 8 3 2 3 8 10 -2 11 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 2 3 3 8 10 -2 9 15.TRABZONSPOR 9 2 3 4 11 15 -4 9 16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 9 2 3 4 9 14 -5 9 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 8 2 2 4 9 13 -4 8 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 8 2 1 5 5 11 -6 7 19.GENÇLERBİRLİĞİ 8 1 2 5 6 14 -8 5 20.YUKATEL DENİZLİSPOR 8 1 2 5 5 13 -8 5 21.MKE ANKARAGÜCÜ 7 0 2 5 7 14 -7 2

10. HAFTA PROGRAMI

27 Kasım Cuma:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Atakaş Hatayspor (Bay)