Süper Lig'de 9. haftanın sonuçları ve puan durumu
Süper Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı. Alanyaspor, haftayı lider kapattı. Haftanın son maçında ise Galatasaray, Kayserispor maçından buruk döndü. İşte Süper Lig'de 9. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
Süper Lig'in 9. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında, Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Haftaya averajla lider giren Aytemiz Alanyaspor, bu hafta da Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğundaki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 2-0, Fenerbahçe de Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi.
Yeni Malatyaspor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.
HAFTANIN SONUÇLARI
Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 2-2
İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 2-1
Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1
Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Göztepe-MKE Ankaragücü: 3-1
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-5
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 3-2
Yeni Malatyaspor (Bay)
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|8
|6
|2
|0
|18
|3
|15
|20
|2.FENERBAHÇE
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|8
|20
|3.GALATASARAY
|9
|5
|2
|2
|12
|7
|5
|17
|4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|2
|14
|5.FATİH KARAGÜMRÜK
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|6
|13
|6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|1
|13
|7.BEŞİKTAŞ
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|-1
|13
|8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|8
|3
|3
|2
|10
|6
|4
|12
|9.ÇAYKUR RİZESPOR
|8
|3
|3
|2
|12
|10
|2
|12
|10.KASIMPAŞA
|9
|3
|3
|3
|11
|10
|1
|12
|11.ATAKAŞ HATAYSPOR
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|-2
|12
|12.GÖZTEPE
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|5
|11
|13.YENİ MALATYASPOR
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
|15.TRABZONSPOR
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|-4
|9
|16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|9
|2
|3
|4
|9
|14
|-5
|9
|17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|8
|2
|2
|4
|9
|13
|-4
|8
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|8
|2
|1
|5
|5
|11
|-6
|7
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
|20.YUKATEL DENİZLİSPOR
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|-8
|5
|21.MKE ANKARAGÜCÜ
|7
|0
|2
|5
|7
|14
|-7
|2
10. HAFTA PROGRAMI
27 Kasım Cuma:
19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
28 Kasım Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)
16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
29 Kasım Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
30 Kasım Pazartesi:
19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Atakaş Hatayspor (Bay)