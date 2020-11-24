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Süper Lig'de 9. haftanın sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 9. hafta maçları tamamlandı. Alanyaspor, haftayı lider kapattı. Haftanın son maçında ise Galatasaray, Kayserispor maçından buruk döndü. İşte Süper Lig'de 9. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

Süper Lig'de 9. haftanın sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'in 9. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında, Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Haftaya averajla lider giren Aytemiz Alanyaspor, bu hafta da Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğundaki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 2-0, Fenerbahçe de Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi.

Yeni Malatyaspor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.

HAFTANIN SONUÇLARI

Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 2-2

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

Göztepe-MKE Ankaragücü: 3-1

Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-5

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 3-2

Yeni Malatyaspor (Bay)

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

 OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR86201831520
2.FENERBAHÇE9621179820
3.GALATASARAY9522127517
4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ93511311214
5.FATİH KARAGÜMRÜK93421711613
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR94141312113
7.BEŞİKTAŞ84131314-113
8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR8332106412
9.ÇAYKUR RİZESPOR83321210212
10.KASIMPAŞA93331110112
11.ATAKAŞ HATAYSPOR733179-212
12.GÖZTEPE8251149511
13.YENİ MALATYASPOR8323810-211
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR8233810-29
15.TRABZONSPOR92341115-49
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR9234914-59
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR8224913-48
18.HES KABLO KAYSERİSPOR8215511-67
19.GENÇLERBİRLİĞİ8125614-85
20.YUKATEL DENİZLİSPOR8125513-85
21.MKE ANKARAGÜCÜ7025714-72

10. HAFTA PROGRAMI

27 Kasım Cuma:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Atakaş Hatayspor (Bay)

Onur Çelik
Spor Editörü


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