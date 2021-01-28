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Süper Lig'de bir istifa daha! Yalçın Koşukavak, Denizlispor'daki görevinden ayrılıyor

Bu sezon teknik direktör ayrılıklarının sık sık yaşandığı Süper Lig'de, bir teknik direktör daha görevi bırakıyor. Denizlispor'da 9 maça çıkan Yalçın Koşukavak, istifasını sundu.

Süper Lig'de bir istifa daha! Yalçın Koşukavak, Denizlispor'daki görevinden ayrılıyor

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda adeta teknik adamlar için yaprak dökümü yaşanıyor. Son olarak evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak istifa sundu. NTV Spor'da yer alan habere göre, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan deneyimli teknik adam, kurmaylara istifasını sundu.

YALNIZCA 9 MAÇA ÇIKTI

İstifasının kabul edileceği bildirilen Yalçın Koşukavak, takımın başına geçmesinden bu yana yalnızca 9 maça çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Koşukavak, 5 mağlubiyet yaşadı.

Sezona Robert Prosinecki ile başlayan Denizlispor, Hırvat teknik adamla da 9 maçın ardından yollarını ayırmıştı. Prosinecki, Denizli ekibiyle Türkiye Kupası'da dahil olmak üzere 1 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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