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  3. Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 15. hafta maçları...

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 15. hafta maçları...

Futbol heyecanının sürdüğü Süper Lig'e 15. hafta ile devam ediliyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 15. hafta maçları...

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 15. hafta maçları...

Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Bu haftanın sezonun önemli maçlarından olan Trabzonspor-Galatasaray maçı da oynanacak. Fenerbahçe ise Başakşehir galibiyetinin ardından 15. haftayı BAY geçecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 15. hafta maçları... 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

27 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

28 Aralık Pazartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

Onur Çelik
Spor Editörü


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