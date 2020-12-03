HES kodu alma SMS! HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar, hangi durumlarda kullanılır?Nuray Sayarı günlük burç yorumları 3 Aralık Perşembe 2020CHPli Özgür Özel, Hulusi Akar'a ağır hakaret ve iftira mahiyetindeki söylemleri gerekçesiyle 15 bin lira tazminat ödeyecekTuzlaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Görkem Sertaç Göçmen, savcı babası tarafından 2 kez şikayet edilmişÖykü Çelik ve İsmail Berhan aşk mı yaşıyor?TFF 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 1. Lig 12. hafta programı1 yaşındaki bebek 20 köpeğin saldırısına uğradı! Anne gözyaşları içinde anlattıMarmara Üniversitesi İlahiyatçısı Mustafa Öztürk'ten Kuran'ı Kerim skandal ifadelerHasan Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hasan Yılmaz evli mi?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 11. hafta maçları | Hangi takım BAY geçiyor?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 11. hafta maçları | Hangi takım BAY geçiyor?

Süper Lig'in 11. haftası yarın oynanacak Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ile başlıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Hangi takım BAY geçiyor? İşte Süper Lig 11. hafta maçları...

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 11. hafta maçları | Hangi takım BAY geçiyor?

Süper Lig'de 11. hafta, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yarın yapılacak maçla başlayacak.

Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.30'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

Not: Gaziantep FK haftayı bay geçecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT