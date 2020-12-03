Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 11. hafta maçları | Hangi takım BAY geçiyor?
Süper Lig'in 11. haftası yarın oynanacak Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ile başlıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Hangi takım BAY geçiyor? İşte Süper Lig 11. hafta maçları...
Süper Lig'de 11. hafta, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yarın yapılacak maçla başlayacak.
Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.30'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Aralık Cuma:
19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
5 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)
6 Aralık Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)
7 Aralık Pazartesi:
19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
Not: Gaziantep FK haftayı bay geçecek.