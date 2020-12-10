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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 12. hafta maçları

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor. Yine birbirinden heyecanlı karşılaşmanın bulunduğu ligde haftanın maçlarını haberimizde derledik. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, Süper Lig 12. hafta maçları...

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 12. hafta maçları

Haftanın açılış müsabakasında Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, Süper Lig 12. hafta maçları...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 12. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

12 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor (Ülker)

13 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

14 Aralık Pazartesi:

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

Not: Galatasaray haftayı bay geçecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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