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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 25. haftanın programı

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, Süper Lig 25. haftanın programı...

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 25. haftanın programı

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor. Ligde üç büyükler, 48 puanla zirve yarışını paylaşıyor. 

Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)

13 Şubat Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Gaziantep (Medical Park)

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

Onur Çelik
Spor Editörü
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