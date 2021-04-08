Yeni Malatyaspor 1 - 1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de hafta içi oynanan maçlarla devam eden heyecan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor arasında oynanacak olan maçla sürdü. Fenerbahçe, ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

17. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçerken, Yeni Malatyaspor, 35. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın attığı golle skoru eşitledi. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında hiç gol olmadı. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı 1-1 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe'nin puanı 63 olurken Yeni Malatyaspor ise 33 puana ulaştı. Süper Lig'de pazartesi günü Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 33. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

4. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Valencia'nin arka direğe paralel vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

13. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor atağında, sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda top üsten dışarı çıktı.

17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın ceza yayının gerisinden hücum yönüne göre solundan kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.

27. dakikada orta alandan topla hareketlenen Fofana'nın ceza yayı üzerinden yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

34. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinden topu alan Fofana, meşin yuvarlağı yaklaşık 80 metre sürdükten sonra ceza sahasında soldan bindiren Mustafa Eskihellaç'ın önüne bıraktı. Mustafa'nın gelişine vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

39. dakikada Caner'in sol kanattan açtığı yerden ortaya Hafes'in ters vuruşunda kaleci Ertaç Özbir etkili bir refleksle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

48. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Pelkas'ın vuruşunda top dışarıya gitti.

52. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Semih Kaya'nın kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

57. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı civarından arka direğe plasesinde kaleci Ertaç Özbir'in müdahale ettiği top kale direğinin üstüne çarparak kornere gitti.

88. dakikada sağdan gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içinde topu önünde bulan Valencia'nın gelişine çektiği şut, Ertaç'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarparak kornere çıktı.

Müsabaka 1-1 berabere bitti.