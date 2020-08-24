Süper Lig'de fikstür çekim tarihleri belli oldu!

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekim tarihleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, "Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

TFF, yaptığı açıklamada fikstür çekimlerinin hangi kanaldan canlı yayınlanacağını da açıkladı. Buna göre, fikstür çekim törenleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu koronavirüs gölgesinde tamamlandı. Geçtiğimiz sezon Başakşehir Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı.

Buna göre TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir. 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.