Süper Lig'de hangi takımlar BAY geçecek?

Süper Lig tarihinde ilk kez 21 takımla oynanacak. Koronavirüs dolayısıyla sekteye uğrayan futbolda, bazı yaraları sarmak adına TFF'nin aldığı küme düşmeme kararının sonucunda, lig 21 takımlı hale gelmişti. Ligin 21 takımla oynanacak olmasından dolayı bazı haftalarda takımlar BAY geçmek, yani maç yapmadan haftayı tamamlayacak.

Ligin ilk haftasında BAY geçecek takım ise Konyaspor. Her hafta farklı bir takımın BAY geçeceği 2020-2021 sezonunda, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maç yapmadan tamamlayacağı haftalar merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de hangi takımlar hangi haftaları BAY geçecek? Detaylar haberimizde...

HANGİ TAKIMLAR BAY GEÇECEK?

Ligde, Beşiktaş 5. haftayı maç yapmadan geçecek. Galatasaray 12. hafta, Başakşehir 13. hafta, Fenerbahçe, 15. hafta, Trabzonspor 18. haftayı maç yapmadan tamamlayacak.

1. hafta: Konyaspor

2. hafta: MKE Ankaragücü

3. hafta: Gençlerbirliği

4. hafta: Sivasspor

5. hafta: Beşiktaş

6. hafta: Kayserispor

7. hafta: Denizlispor

8. hafta: Çaykur Rizespor

9. hafta: Yeni Malatyaspor

10. hafta: Hatayspor

11. hafta: Gaziantep FK

12. hafta: Galatasaray

13. hafta: Başakşehir

14. hafta: Karagümrük

15. hafta: Fenerbahçe

16. hafta: Göztepe

17. hafta: Kasımpaşa

18. hafta: Trabzonspor

19. hafta: Alanyaspor

20. hafta: Antalyaspor

21. hafta: BB Erzurumspor