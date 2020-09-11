Süper Lig'de hangi takımlar BAY geçecek?
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu heyecanı başlıyor. Tarihte ilk kez 21 takım ile oynanacak Süper Lig'de, takımlar bazı haftaları BAY geçecek. Peki, Süper Lig'de hangi takımlar hangi haftaları BAY geçecek? Detaylar haberimizde...
Süper Lig tarihinde ilk kez 21 takımla oynanacak. Koronavirüs dolayısıyla sekteye uğrayan futbolda, bazı yaraları sarmak adına TFF'nin aldığı küme düşmeme kararının sonucunda, lig 21 takımlı hale gelmişti. Ligin 21 takımla oynanacak olmasından dolayı bazı haftalarda takımlar BAY geçmek, yani maç yapmadan haftayı tamamlayacak.
Ligin ilk haftasında BAY geçecek takım ise Konyaspor. Her hafta farklı bir takımın BAY geçeceği 2020-2021 sezonunda, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maç yapmadan tamamlayacağı haftalar merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de hangi takımlar hangi haftaları BAY geçecek? Detaylar haberimizde...
HANGİ TAKIMLAR BAY GEÇECEK?
Ligde, Beşiktaş 5. haftayı maç yapmadan geçecek. Galatasaray 12. hafta, Başakşehir 13. hafta, Fenerbahçe, 15. hafta, Trabzonspor 18. haftayı maç yapmadan tamamlayacak.
1. hafta: Konyaspor
2. hafta: MKE Ankaragücü
3. hafta: Gençlerbirliği
4. hafta: Sivasspor
5. hafta: Beşiktaş
6. hafta: Kayserispor
7. hafta: Denizlispor
8. hafta: Çaykur Rizespor
9. hafta: Yeni Malatyaspor
10. hafta: Hatayspor
11. hafta: Gaziantep FK
12. hafta: Galatasaray
13. hafta: Başakşehir
14. hafta: Karagümrük
15. hafta: Fenerbahçe
16. hafta: Göztepe
17. hafta: Kasımpaşa
18. hafta: Trabzonspor
19. hafta: Alanyaspor
20. hafta: Antalyaspor
21. hafta: BB Erzurumspor