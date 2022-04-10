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  3. Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! Yeni Malatyaspor'un ligden düşmesi kesinleşti!

Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! Yeni Malatyaspor'un ligden düşmesi kesinleşti!

Süper Lig'in 32. haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'un bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! Yeni Malatyaspor'un ligden düşmesi kesinleşti!

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmada Giresunspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, kümeden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Traore kaydetti.

Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! Yeni Malatyaspor'un ligden düşmesi kesinleşti!

KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

Giresunspor bu sonuçla puanını 39'a çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı. Bitime 6 hafta kala 16. sırada yer alan Giresunspor'un 19 puan gerisinde kalan Malatya temsilcisinin rakibini yakalama şansı kalmadı ve Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! Yeni Malatyaspor'un ligden düşmesi kesinleşti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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