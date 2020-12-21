Süper Lig'de maçlar neden hafta içi oynanıyor? Süper Lig 14. hafta maçları

Süper Lig'in 14. haftası, yarın yapılacak iki maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Antakya Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Yarın oynanacak diğer karşılaşmada ise Galatasaray, saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

23 Aralık Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

24 Aralık Perşembe:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.

SÜPER LİG'DE MAÇLAR NEDEN HAFTA İÇİ OYNANIYOR?

Süper Lig'in 14. haftası hafta içi oynanacak. Sezon öncesi ligdeki takım sayısının 21'e çıkarılmasıyla birlikte ligde birçok bilinen değişmişti. Takım sayısının arttırılmasıyla maç sayısının da 40 haftanın üzerine çıkması fikstürü oldukça sıkışık hale getirdi.

Dolayısıyla sezonu Avrupa Şampiyonasından önce tamamlamak adına belirli haftalar, hafta içi oynanacak.

Ligin geri kalanında hafta içi oynanacak maçlar şöyle:

14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.