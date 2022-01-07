Omicron varyantının etkilediği ve pozitif vaka sayılarında ciddi artış yaşandığı Spor Toto Süper Lig'de bazı takımlar karşılaşmaların ertelenmesi yönünde talepte bulunmuştu. Her geçen gün vaka sayıları artmaya devam ederken sporseverler ise son durumu merak etmeye başladı. Peki Süper Lig'de maçlar oynanacak mı, ertelenecek mi? Süper Lig'de takımlar maça çıkamazsa ne olur? İşte o soruların cevapları...

SÜPER LİG'DE MAÇLAR OYNANACAK MI, ERTELENECEK Mİ?

Yeni varyantla birlikte Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Adana Demirspor, Alanyaspor ve Antalyaspor gibi takımlarda vakaların görülmesi maçların ertelenmesi yönünde konuşmalara neden olsa da henüz TFF tarafından herhangi bir şekilde erteleme karar verilmedi.

Bu sezon TFF tarafından düzenlenen yeni talimatnameye göre koronavirüs pozitif vakalar sebebiyle maç erteleme durumu kaldırıldı. Erteleme kararının yalnızca. TFF'nin vereceği özel karara tabii olduğu ifade ediliyor. Konuyla ilgili tek karar mercii olan TFF henüz bir erteleme kararı vermedi.

SÜPER LİG'DE TAKIMLAR MAÇA ÇIKMAZSA NE OLUR?

TFF'nin koronavirüs erteleme kuralının 5. maddesinin 9. fıkrasında yer alan bilgide şu ifadelere yer verilmektedir.

"Kulüplerin pozitif vakalar nedeniyle, futbolcu sayısının 9’un altına inmesi halinde, müsabakaya çıkamamaları ile anılan kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir." Yani şu an için herhangi bir takım yeterli futbolcu sayısına sahip olamadığı için maça çıkamazsa, 3-0 yenilmiş sayılacak.