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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

İddaa tarafından belirlenen Süper Lig şampiyonluk oranları, Süper Lig'in 12. haftasında alınan sonuçların ardından bir hayli değişti. İşte güncellenmiş şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'in 12. haftası sona erdi. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir kaybetti. Alanyaspor ise kazandı. Zirvedeki yerini sağlamlaştırma yolunda emin adımlarla ilerleyen Alanyaspor, puanını 26'ya çıkardı. Fenerbahçe ise en ciddi rakibinin BAY geçtiği haftada fırsat tepti. 

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları 

Fenerbahçe: 2.35

Galatasaray: 2.60

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 8.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 1.95

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 12.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

Onur Çelik
Spor Editörü


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