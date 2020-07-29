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Süper Lig'de şok ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig'de şok ayrılık!

Süper Lig'de uzun yıllar Beşiktaş forması giydikten sonra sezon başında Kasımpaşa'ya transfer olan 36 yaşındaki yıldız futbolcu Quaresma ile yollar ayrıldı. Kasımpaşa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu.

Süper Lig'de şok ayrılık!

İşte Kasımpaşa'nın açıklaması: 

"Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz."

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla, Süper Lig'de 26 maça çıkan Quaresma, yalnızca 4 gol atma başarısı gösterebildi. 

RICARDO QUARESMA KİMDİR?

Ricardo Andrade Quaresma Bernardo 26 Eylül 1983 yılı Lizbon doğumlu, sağ açık mevkinde forma giyen Portekizli milli futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ve Portekiz Millî Takımı'nda forma giymektedir. Futbola Sporting Lizbon Altyapısında başlamıştır. Genellikle vatandaşı Cristiano Ronaldo ile aynı mevkiide yer aldığı için, oyun stilleri ve hızları ile kıyaslanmaktadır. Sağ ayağını daha iyi kullanabilmesine karşın sağ kanadın yanında çoğunlukla sol kanatta oynayan futbolcu, ayrıca ileri uç oyuncusu olarak da görev yapabilmektedir. Quaresma, Süper Lig'de uzun yıllar Beşiktaş forması giydi. Ardından bu sezon Kasımpaşa ile anlaşan, yıldız oyuncu Kasımpaşa'dan da ayrıldı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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