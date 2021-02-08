Süper Lig'de son yılların en çekişmeli zirve yarışı!

Süper Lig'de son yılların en çekişmeli ve heyecanlı zirve yarışı yaşanıyor. Ligde 24. hafta oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kazanan sarı-kırmızılılar, 48 puana ulaştı. Ezeli rakibiyle puanlarını eşitleyen Galatasara, averaj farkıyla liderliğe oturdu.

Ligde bu sezon en fazla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Trabzonspor yenilgisinin ardından geriye düşmüştü. 24. hafta oynanan Konyaspor maçı öncesinde 45 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş, büyük bir bölümünü 10 kişi tamamladığı maçta, rakibini 1-0 alt ederek 48 puana geldi ve 2. sıraya yerleşti.

Sezonların ikinci yarıları itibarıyla Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, 1992-93 sezonu 20. haftasından bu yana ilk kez bir haftayı aynı puanla tamamladı. Sözü geçen sezonu Galatasaray averajla şampiyon bitirmişti.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU