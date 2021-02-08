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Süper Lig'de son yılların en çekişmeli zirve yarışı!

Süper Lig'de 24. hafta oynanan karşılaşmaların ardından ligde ilk 3 sırada yer alan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 48 puanla zirve yarışında eşit hale geldi.

Süper Lig'de son yılların en çekişmeli zirve yarışı!

Süper Lig'de son yılların en çekişmeli ve heyecanlı zirve yarışı yaşanıyor. Ligde 24. hafta oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kazanan sarı-kırmızılılar, 48 puana ulaştı. Ezeli rakibiyle puanlarını eşitleyen Galatasara, averaj farkıyla liderliğe oturdu.

Ligde bu sezon en fazla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Trabzonspor yenilgisinin ardından geriye düşmüştü. 24. hafta oynanan Konyaspor maçı öncesinde 45 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş, büyük bir bölümünü 10 kişi tamamladığı maçta, rakibini 1-0 alt ederek 48 puana geldi ve 2. sıraya yerleşti. 

Sezonların ikinci yarıları itibarıyla Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, 1992-93 sezonu 20. haftasından bu yana ilk kez bir haftayı aynı puanla tamamladı. Sözü geçen sezonu Galatasaray averajla şampiyon bitirmişti.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

 
 OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş.23153547182948
2.BEŞİKTAŞ A.Ş.23153550262448
3.FENERBAHÇE A.Ş.23153545252048
4.AYTEMİZ ALANYASPOR23125640231741
5.TRABZONSPOR A.Ş.2211652824439
6.ATAKAŞ HATAYSPOR23115739291038
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.2310763629737
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.229853528735
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2371062328-531
10.YENİ MALATYASPOR227872928129
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR2361072629-328
12.GÖZTEPE A.Ş.226883228426
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.236892939-1026
14.KASIMPAŞA A.Ş.2375112536-1126
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2266102728-124
16.HES KABLO KAYSERİSPOR2366111728-1124
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2366112741-1424
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2357112136-1522
19.GENÇLERBİRLİĞİ2255122041-2120
20.MKE ANKARAGÜCÜ2253142639-1318
21.YUKATEL DENİZLİSPOR2346132241-1918
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