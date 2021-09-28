Süper Lig'de zirve yarışı kızışmaya başladı! Liderlik koltuğu yeniden el değiştirdi!

Süper Lig'de haftalar geride kalırken zirve yarışı da iyice kızışmaya başladı. Takımların kıyasıya mücadele ettiği 7. hafta karşılaşmalarının sonunda ise liderlik koltuğu el değiştirdi. Geçtiğimiz haftanın lideri Beşiktaş ve en yakın takipçisi Trabzonspor'un yaşadığı puan kayıplarının ardından bu fırsatı tepti. Haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe bu sezon ilk kez Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturmuş oldu.

BEŞİKTAŞ İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Geçtiğimiz hafta farklı şekilde öne geçmesine rağmen Adana Demirspor'a puan bırakan Beşiktaş, haftanın açılış maçında Altay ile karşılaştı. Siyah beyazlı ekip yine 1-0 öne geçtiği maçta rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk mağlubiyetini alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, liderlik koltuğunu da Fenerbahçe'ye kaptırdı.

FENERBAHÇE SESSİZ SEDASIZ LİDERLİĞE OTURDU

Ligdeki Başakşehir mağlubiyetinin ardından taraftarlarını üzen Fenerbahçe art arda aldığı 2 galibiyetle çıkışa geçti. Rakiplerinin puan kaybettiği haftaları kayıpsız şekilde geçen sarı lacivertliler bir anda liderlik koltuğuna yerleşti.

TRABZONSPOR FIRSATI YİNE TEPTİ

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle liderlik fırsatı doğan Trabzonspor, Konyaspor karşısında 2-2 berabere kalarak bu fırsatı tepmişti. Bir sonraki hafta rakibinin yeniden puan kaybetmesi üzerine liderlik için 2. kez şans bulan Trabzonspor bu fırsatı da değerlendiremedi. Bordo mavililer, iyi oynadığı maçtan Alanyaspor karşısında 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Öte yandan bordo-mavililer, Konyaspor karşısında Vitor Hugo ve Alanyaspor karşısında Hüseyin Türkmen'in gördüğü kırmızı kartlar ile karşılaşmaları 10 kişi olarak tamamladı.