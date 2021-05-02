Süper Lig'e veda eden ilk takım hangisi oldu? | Süper Lig'de küme düşen takım hangisi? | Denizlispor küme mi düştü? Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Denizlispor Çaykur Rizespor maçı sonrası Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu. Peki Süper Lig'e veda eden ilk takım hangisi oldu? | Süper Lig'de küme düşen takım hangisi? | Denizlispor küme mi düştü? İşte detaylar...

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Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Denizlispor Çaykur Rizespor maçı sonrası Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu. Peki Süper Lig'e veda eden ilk takım hangi takım oldu? | Süper Lig'de küme düşen takım hangisi? | Denizlispor küme mi düştü? İşte detaylar... SÜPER LİG'E VEDA EDEN İLK TAKIM HANGİSİ OLDU? Denizlispor, Süper Lig'in 39. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmazken konuk ekip 72. dakikada Braian Samudio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rizespor 1-0'lık skorla 3 puana uzanan taraf oldu. 28 puanda kalan Denizlispor, Süper Lig'e 39. haftada veda ederken Rizespor puanını 45'e yükseltti. SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞEN TAKIM HANGİSİ? | DENİZLİSPOR KÜME Mİ DÜŞTÜ? Süper Lig'in 39. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Denizlispor, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. Ayrıntılar geliyor... Berkem Temizel Gece Editörü