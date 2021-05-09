Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu!

Adana Demirspor ve GZT Giresunspor Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Play-off oynayacak takımlar ve eşleşmeleri belli oldu.

Son haftaya girilirken Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'un 67'şer puanla sıralandığı zirve mücadelesinde Adana Demirspor ve GZT Giresunspor bugünkü Menemenspor ve Tuzlaspor maçlarını kazanarak adlarını Süper Lig'e yazdırdı.

Adana Demirspır deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup etti.

GZT Giresunspor da Tuzlaspor deplasmanında 2-1 kazandı.

Süper Lig vizesi alabilmesi için üzerindeki iki takımı puan olarak geçmesi gereken Yılport Samsunspor ise deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yenmesine karşın aynı puandaki rakiplerinin gerisinde kalarak ligi 3. sırada tamamladı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Süper Lig'e doğrudan katılım hakkı kazanamayan Samsunspor play-off yarı final eşleşmesinde Altınordu ile karşılaşacak.

Play-off yarı final turundaki diğer maç ise İstanbulspor ile Altay arasında oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Süper Lig'den 1994-1995'ten beri uzakta kalan Adana Demirspor'da bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor'u ve 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıdı.

GZT GİRESUNSPOR

En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyor.

Son hafta öncesinde Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor TFF 1. Lig'e veda etmişti.