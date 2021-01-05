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  3. Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş! İşte, haftanın sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş! İşte, haftanın sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig'in 16. haftası tamamlandı. Bu haftaya lider giren Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle Beşiktaş, 81 hafta sonra liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş! İşte, haftanın sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından Beşiktaş liderliğe yükseldi.

Ligin 16. haftasının son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yendi.

Haftaya lider başlayan Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş liderliğe yükseldi.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: 2-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: 1-1

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0

Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1

Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 1-2

Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3

GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'in 16. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

#TakımOGBMAYAVP 
1BEŞİKTAŞ15101431191231

 

2AYTEMİZ ALANYASPOR1693427121530

 

3GALATASARAY1593325101530

 

4FENERBAHÇE1592430201029

 

5GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ1577128171128

 

6ATAKAŞ HATAYSPOR158342217527

 

7TRABZONSPOR166551820-223

 

8FATİH KARAGÜMRÜK155642419521

 

9YENİ MALATYASPOR155551920-120

 

10ÇAYKUR RİZESPOR155552123-220

 

11GÖZTEPE154742118319

 

12İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR155461916319

 

13KASIMPAŞA165471826-819

 

14DEMİR GRUP SİVASSPOR154651518-318

 

15FRAPORT TAV ANTALYASPOR164661524-918

 

16MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK154472127-616

 

17GENÇLERBİRLİĞİ154471524-916

 

18MKE ANKARAGÜCÜ154381923-415

 

19YUKATEL DENİZLİSPOR153481626-1013

 

20BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR163491629-1313

 

21HES KABLO KAYSERİSPOR15249921-1210

 

Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş! İşte, haftanın sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

6 Ocak Çarşamba:

13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

7 Ocak Perşembe:

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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