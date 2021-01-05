Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş! İşte, haftanın sonuçları ve güncel puan durumu
Süper Lig'in 16. haftası tamamlandı. Bu haftaya lider giren Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle Beşiktaş, 81 hafta sonra liderliğe yükseldi.
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından Beşiktaş liderliğe yükseldi.
Ligin 16. haftasının son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yendi.
Haftaya lider başlayan Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş liderliğe yükseldi.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: 2-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: 1-1
MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0
Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1
Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 1-2
Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 0-2
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3
GÜNCEL PUAN DURUMU
Süper Lig'in 16. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|BEŞİKTAŞ
|15
|10
|1
|4
|31
|19
|12
|31
|2
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|15
|30
|3
|GALATASARAY
|15
|9
|3
|3
|25
|10
|15
|30
|4
|FENERBAHÇE
|15
|9
|2
|4
|30
|20
|10
|29
|5
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|15
|7
|7
|1
|28
|17
|11
|28
|6
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|5
|27
|7
|TRABZONSPOR
|16
|6
|5
|5
|18
|20
|-2
|23
|8
|FATİH KARAGÜMRÜK
|15
|5
|6
|4
|24
|19
|5
|21
|9
|YENİ MALATYASPOR
|15
|5
|5
|5
|19
|20
|-1
|20
|10
|ÇAYKUR RİZESPOR
|15
|5
|5
|5
|21
|23
|-2
|20
|11
|GÖZTEPE
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|3
|19
|12
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|15
|5
|4
|6
|19
|16
|3
|19
|13
|KASIMPAŞA
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|-8
|19
|14
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|15
|4
|6
|5
|15
|18
|-3
|18
|15
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|-9
|18
|16
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|-6
|16
|17
|GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|4
|4
|7
|15
|24
|-9
|16
|18
|MKE ANKARAGÜCÜ
|15
|4
|3
|8
|19
|23
|-4
|15
|19
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|-10
|13
|20
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|-13
|13
|21
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|15
|2
|4
|9
|9
|21
|-12
|10
Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
6 Ocak Çarşamba:
13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
7 Ocak Perşembe:
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)