HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Süper mini etek giydi! Olay oldu! Aleyna Tilki'nin Annesi çok konuşuldu!
Yakın zamanda vizyona giren 'Barbie' filminden etkilenen insanlar yeni bir akım başlattı. Pembe kıyafetler giyerek poz verilen bu akıma Aleyna Tilki'nin Annesi de katıldı. Süper minisiyle poz veren Aleyna Tilki'nin annesi çok konuşuldu.
YAYINLAMA
Son Haberler
İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı iller!
Çok Okunanlar
Yorumlananlar
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Rus vekilden Türkiye'ye küstah tehdit: Ukrayna'daki işimizi bitirelim, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!