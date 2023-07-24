Süper mini etek giydi! Olay oldu! Aleyna Tilki'nin Annesi çok konuşuldu!

Yakın zamanda vizyona giren 'Barbie' filminden etkilenen insanlar yeni bir akım başlattı. Pembe kıyafetler giyerek poz verilen bu akıma Aleyna Tilki'nin Annesi de katıldı. Süper minisiyle poz veren Aleyna Tilki'nin annesi çok konuşuldu.

YAYINLAMA
Google News
Süper mini etek giydi! Olay oldu! Aleyna Tilki'nin Annesi çok konuşuldu! 1

Kızları da tıpkı kendisine benziyor.

Barbie filminin çıkmasıyla herkes pembe modasına uydu. Onlardan biri de Havva Öztel oldu.

Havva Öztel, baştan aşağı pembe kombiniyle verdiği pozlarını 120 bin takipçili Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

İşte Barbie Havva Öztel.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Süper mini etek giydi! Olay oldu! Aleyna Tilki'nin Annesi çok konuşuldu!
Süper mini etek giydi! Olay oldu! Aleyna Tilki'nin Annesi çok konuşuldu!
13 yıllık evlilik bitiyor! Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya rekor tazminat! İşte istenen nafaka miktarı!
13 yıllık evlilik bitiyor! Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya rekor tazminat! İşte istenen nafaka miktarı!
İrem Derici'nin tüm konserleri iptal! Aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı!
İrem Derici'nin tüm konserleri iptal! Aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı!
Olay iddia! Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor mu? İki isimden de açıklama yok!
Olay iddia! Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor mu? İki isimden de açıklama yok!
Survivor Hikmet vatandaşa sopayla saldırdı! Öldüresiye dövdü!
Survivor Hikmet vatandaşa sopayla saldırdı! Öldüresiye dövdü!
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Son Haberler
Gemlik Film Festivali ödülleri sahipleriyle buluştu
Gemlik Film Festivali ödülleri sahipleriyle buluştu
İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı iller!
İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı iller!
Beştepe'de kritik toplantı bugün! İşte masadaki konular!
Beştepe'de kritik toplantı bugün! İşte masadaki konular!
Lozan Barış Antlaşması 100. Yılında! Tarihi diplomatik zafer!
Lozan Barış Antlaşması 100. Yılında! Tarihi diplomatik zafer!
Umre paylaşımıyla nedeniyle eleştirilere maruz kalan Fulya Öztürk daha fazla dayanamadı! "Kimseye zararım yok"
Umre paylaşımıyla nedeniyle eleştirilere maruz kalan Fulya Öztürk daha fazla dayanamadı! "Kimseye zararım yok"
Tatlıses ailesi büyüyor! İbrahim Tatlıses 10. kez torun sahibi olacak
Tatlıses ailesi büyüyor! İbrahim Tatlıses 10. kez torun sahibi olacak
Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi
Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi
Çok Okunanlar
HÜDA PAR'lılar saldırganın evine saldırdı, Polis linç girişimini güçlükle önledi
HÜDA PAR'lılar saldırganın evine saldırdı, Polis linç girişimini güçlükle önledi
24 Temmuz Pazartesi Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
24 Temmuz Pazartesi Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Ülke Geneli 24 Temmuz Pazartesi hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı
Ülke Geneli 24 Temmuz Pazartesi hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı
Trabzonspor'un Katarlılara satılması ile ilgili resmi açıklama geldi: Divan kurulu başkanı Ali Sürmen'den çok konuşulacak açıklama!
Trabzonspor'un Katarlılara satılması ile ilgili resmi açıklama geldi: Divan kurulu başkanı Ali Sürmen'den çok konuşulacak açıklama!
Çaycı Hüseyin avukat tuttu! Asılsız ölüm haberlerine karşı önlem aldı!
Çaycı Hüseyin avukat tuttu! Asılsız ölüm haberlerine karşı önlem aldı!
CZN Burak babası tarafından dolandırıldı! Bilal Erdoğan yardım elini uzattı!
CZN Burak babası tarafından dolandırıldı! Bilal Erdoğan yardım elini uzattı!
Orhan Gencebay ölümden döndü! İşte ünlü sanatçının sağlık durumu!
Orhan Gencebay ölümden döndü! İşte ünlü sanatçının sağlık durumu!
Yorumlananlar
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Rus vekilden Türkiye'ye küstah tehdit: Ukrayna'daki işimizi bitirelim, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız
Rus vekilden Türkiye'ye küstah tehdit: Ukrayna'daki işimizi bitirelim, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!