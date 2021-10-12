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  3. Sürekli 'öldü' haberleri çıkan Çaycı Hüseyin'in canına tak etti! "Adamı hasta etmeyin kardeşim"

Sürekli 'öldü' haberleri çıkan Çaycı Hüseyin'in canına tak etti! "Adamı hasta etmeyin kardeşim"

Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterine can vererek hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alparslan Özmol öldüğü hakkında çıkan haberlere "Adamı hasta etmeyin kardeşim" diyerek isyan etti.

Sürekli 'öldü' haberleri çıkan Çaycı Hüseyin'in canına tak etti! "Adamı hasta etmeyin kardeşim"

Efsane dizi Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin karakteriyle tanınan oyuncu Alparslan Özmol hakkında sosyal medyada sürekli olarak öldüğüne yönelik haberler çıkıyor.

"GÜNDEME BİLE GELİYORUM"

Ülkenin mizah kültürünün çok yüksek olduğunu ve kendisini görenlerin "Sen ölmedin mi?" diye sorduğunu belirten Özmol, "Bundan sıkılmadım, gündeme bile geliyorum. Benim yaptırdığımı sanıyorlar, ben yaptırmıyorum. Aslında beni yaşatmaya çalışıyorlar. Herkes beni 'Çaycı Hüseyin' olarak biliyor. Asıl adım Alpaslan Özmol, tutulmasının nedeni de doğal bir karakter, yaşayan bir karakter. Çaycı Hüseyin olarak anılmak güzel." dedi.

Sürekli öldü haberleri çıkan Çaycı Hüseyin'in canına tak etti! Adamı hasta etmeyin kardeşim

"ÖLECEKSEK ORADA ÖLELİM"

'Öldü' haberlerinin kendisinin yaptırdığını sananların olduğunu ancak yaptırmadığını ifade eden Özmol, "Yeni 'öldü' haberleriyle gündeme geldik. Ben anlamadım, bir çözüm bulmamız lazım. Yaşıyor muyuz, ölüyor muyuz bir karar verin. Adamı hasta etmeyin. Sorun bende mi onlar da mı anlamadım? İlla öleceksek 'Teşkilat' dizisinde ölmek isterim. Teklif bekliyorum, öleceksek orada ölelim" şeklinde konuşarak hakkında çıkan haberlerle dalga geçti. 

Sürekli öldü haberleri çıkan Çaycı Hüseyin'in canına tak etti! Adamı hasta etmeyin kardeşim

İSYAN ETTİ

Her gittiği yerde Çaycı Hüseyin olarak tanındığını dile getiren Özmol, "Öldüreceksiniz de yavaş yavaş öldürün, bir can gitti, 8 can kaldı. Adamı hasta etmeyin, beni televizyonda görmek istiyorlar, o nedenle yaptıklarını sanıyorum. Bu paylaşımları yapanlar 'Bu adama sosyal medyada reyting veriyoruz' diyorlar. Arkadaşlar, ben gerçekten her yeri geziyorum. Çaycı Hüseyin olarak tanınıyorum. Tanınmaktan da mutluyum. Siz bana karakter bulmak istiyorsanız, 'öldü' karakterini bulmayın, bu adam yaşıyor kardeşim, adamı hasta etmeyin" diye konuştu.

Sürekli öldü haberleri çıkan Çaycı Hüseyin'in canına tak etti! Adamı hasta etmeyin kardeşim

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