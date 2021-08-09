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  3. Süreyya Yalçın'dan büyük adım! Taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olacak!

Süreyya Yalçın'dan büyük adım! Taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olacak!

Ozan Baran’la devam eden evliliğini bir ileri boyuta taşımayı düşünen Süreyya Yalçın, anne olabilmek için hazırlıklara başladı. Fakat Yalçın, bebeğini kendi doğurmayacak, ABD’de yaygınlaşan taşıyıcı anne yöntemini uygulayacak.

Süreyya Yalçın'dan büyük adım! Taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olacak!

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Ozan Baran’la evliliği devam eden ve  2016 yılında yaptığı evliliğini bebekle taçlandırmak isteyen Süreyya Yalçın, ABD'de yaygın görülen taşıyıcı anne yönteminden yararlanarak anne olmayı hedefliyor.
Süreyya Yalçın taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olacak!

ABD’DE YAPTIRACAK

Miami’de hayatlarını sürdüren çift, uzman isimlerle görüşmelerinin ardından bebek sahibi olmak için ABD’de oldukça yaygın olan bu yöntemi araştırmaya başlamış. Şu sıralar Bodrum’da tatilini sürdüren çift, Miami'ye dönüş sonrası çocuk sahibi olmak için ilk adımı atacaklar.

Süreyya Yalçın taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olacak!

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