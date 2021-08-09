Süreyya Yalçın'dan büyük adım! Taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olacak!

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Ozan Baran’la evliliği devam eden ve 2016 yılında yaptığı evliliğini bebekle taçlandırmak isteyen Süreyya Yalçın, ABD'de yaygın görülen taşıyıcı anne yönteminden yararlanarak anne olmayı hedefliyor.



ABD’DE YAPTIRACAK

Miami’de hayatlarını sürdüren çift, uzman isimlerle görüşmelerinin ardından bebek sahibi olmak için ABD’de oldukça yaygın olan bu yöntemi araştırmaya başlamış. Şu sıralar Bodrum’da tatilini sürdüren çift, Miami'ye dönüş sonrası çocuk sahibi olmak için ilk adımı atacaklar.