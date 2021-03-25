Surinam Milli Takımı'nda ilk maçına çıkan Donk fileleri sarstı

Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Cayman Adaları ile karşı karşıya geldiği maçta kaptan olarak sahaya çıktı.

PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Maçın ilk yarısının 38.dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Donk, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu ve ilk maçında gol sevinci yaşadı. Ryan Donk mücadelede 90 dakika sahada kalırken Surinam mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.