Ortaya konulan mücadele ve yarışmacıların hırslarıyla bu sezon kıran kırana geçen Survivor All Star'da sürprizler bitmiyor. Yayımlanan yeni fragmanla birlikte Survivor All Star'a yedekten yeni yarışmacıların katılacağı görüldü. Bu yarışmacılardan birisi de Bora Edin. Peki Surivor All Star Bora Edin kimdir, nereli, kaç yaşında? Bora Edin hangi takımda yarışacak? İşte o sorulara ilişkin cevaplar... SURVİVOR BORA EDİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? Survivor Bora Edin 23 Mart 1984 tarihinde dünyaya gelmiştir. 7 yaşına kadar İsviçre'de yaşamını sürdüren Bora Edin daha sonra lise eğitimi için Malta'ya gitti. Burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye'ye gelen Edin burada Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldu. Üniversitede de çeşitli spor alanlarında aktif olan Bora Edin birçok başarıya ulaştı. Ardından Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Bora Edin'in evli ve bir çocuk babası olduğu biliniyor. BORA EDİN HANGİ TAKIMDA YARIŞACAK? Daha önce de Survivor'da yarışan Bora Edin yarışmada iz bırakan isimler arasında yer alıyordu. Türkiye - Yunanistan konseptiyle yayınlanan Survivor 2019'un Türk yarışmacısı Bora Edin başarılı bir performans göstererek hafızalara kazınmıştı. Bu sezon Survivor All Star'a katılacak olan Bora Edin'in ünlüler takımına dahil olacağı ve şampiyonluk için mücadele edeceği öğrenildi.