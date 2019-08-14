Suriye'de 'güvenli bölge'

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge için Türk ve ABD askerlerinin Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'ya gelen 1'i albay 2'si binbaşıdan oluşan 6 kişilik ABD heyetinde yer alan askerler Güvenli Bölge'de derinliğin 15 kilometre ile sınırlı kalmasını isterken, Türkiye ise bu derinliğin sınır hattına 32 kilometre uzaklıktaki Rakka-Halep otoyoluna kadar uzamasını istiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır" denildi.

Müşterek Harekât Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar kapsamında Türkiye'ye giden 6 kişilik ABD heyeti dün Şanlıurfa'ya varmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, ön hazırlık sonrası merkezin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesinin planlandığını duyurmuştu.

Akar: 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini söyledik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Müşterek Harekât Merkezi'nin en kısa sürede açılacağını söylemişti.

Dün TRT Haber'e konuşan Akar, "Her platformda, her ortamda güvenliğimiz bakımından 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini söyledik" demişti.

Müşterek Harekât Merkezi kurulduktan sonra adım adım ilerleme, müttefiklik ruhuna uygun şekilde Amerikalılarla beraber hareket etme arzusunda olduklarını belirten Akar, "Diğer taraftan da bizim ister B planı ister C planı olarak ifade edin...Eğer bunlar yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz olacaktır" diye konuşmuştu.

DERİNLİK KAÇ KİLOMETRE OLACAK?

Halen devam eden Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin görüşmelerde iki ülkenin askeri heyetlerinin üzerinde uzlaşıya varamadığı tek konu ise Güvenli Bölge'nin Türkiye sınırından kaç kilometre derinlikte oluşacağı. ABD askerleri derinliğin Türkiye sınırından itibaren 15 kilometre olması ve bu bölgenin silahlı terörist unsurlarından arındırılmasını teklif etti. Bu teklifi kabul etmeyen Türk heyet ise derinliğin 40 kilometre olması, aksi halde ise Türkiye sınırına 32 kilometre mesafedeki Rakka-Halep-Haseki otoyoluna kadar uzanmasını istedi. Türk heyet, sınır hattından en az 32 kilometre derinliğe ulaşılmasının, Türkiye sınırındaki kentlerin teröristlerin elindeki roket, havan ve ağır silahların menzilinden çıkması için zaruri olduğundaki ısrarını yineledi. Derinliğin kaç kilometre olacağı konusu henüz netlik kazanmazken, Türkiye en az 32 kilometre derinlik talebinden vazgeçmeyeceğini ABD'li heyete iletti.

ABD'Lİ 6 KİŞİLİK HEYET ŞANLIURFA'DA İNCELEMELER YAPIYOR

Ankara'da yapılan toplantıların ardından ABD'nin ilk askeri heyeti Pazartesi günü havayoluyla Şanlıurfa'ya geldi. Türk askerlerin eşlik ettiği 1'i albay 2'si binbaşının da aralarında olduğu 6 kişilik ABD askeri heyeti, Şanlıurfa'nın sınır hattında bulunan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad ile komşu olan Akçakale ilçesine geldi. Türk ve ABD askeri heyeti, Akçakale'de bulunan 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda uzun süre toplantı yaptı. Bu toplantının ardından iki ülke askerlerinden oluşan heyet, askeri araçlar ile sınır hattında bir süre de incelemelerde bulundu.