Suriye'de patlama: 18 kişi hayatını kaybetti
Suriye'de, Beşşar Esad rejiminin kontrolünde bulunan Hama şehrinin doğusunda, mayın patladı. 18 kişinin yaşamını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Rejimin ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye'nin orta kesiminde, Hama şehrinin doğusunda bulunan Selemiyye ilçesinin Vadi el-Azip bölgesinde iki mayın patladı.
Vadi el-Azip bölgesinde meydana gelen patlamada 18 kişinin yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Patlamanın meydana geldi bölge, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerin kontrolünde bulunuyor.