7 Mart Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Zeynel Korkmaz kimdir? Yakalandı mı? | Zeynel Korkmaz tutuklansın paylaşımlarının nedeni ne? | Reyhan Korkmaz kimdir?Suriye'de patlama: 18 kişi hayatını kaybettiSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 7 Mart 2021 PazarŞans Topu çekiliş sonuçları 7 Mart 2021 | Milli Piyango İdaresiBakan Koca açıkladı! İşte alarm veren 10 şehirSurvivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 7 Mart Pazar'Gebze cezaevi korona salgınına teslim edilmesin' başlığı Twitter'de gündem olduÇok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm bu akşam neden yok? (7 Mart 2021 Pazar) Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?Murat Balcı'dan Esra Dermancıoğlu açıklaması! "Şaşkınlık içinde izliyorum"
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Suriye'de patlama: 18 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de patlama: 18 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de, Beşşar Esad rejiminin kontrolünde bulunan Hama şehrinin doğusunda, mayın patladı. 18 kişinin yaşamını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Suriye'de patlama: 18 kişi hayatını kaybetti

Rejimin ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye'nin orta kesiminde, Hama şehrinin doğusunda bulunan Selemiyye ilçesinin Vadi el-Azip bölgesinde iki mayın patladı.

Vadi el-Azip bölgesinde meydana gelen patlamada 18 kişinin yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Patlamanın meydana geldi bölge, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerin kontrolünde bulunuyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
1
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT