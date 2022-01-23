Suriyeli karı kocaya kurşun yağdırmıştı! Cinayeti Bursa'da işleyen zanlı Elazığ'da yakalandı

21 yaşındaki Sair E. Bursa'da yolda yürüyen Suriye uyruklu Hamza Delli'yi öldürüp eşi Menan Delli'yi yaraladı.

14 Ocak Cuma günü saat 20.30 sıralarında Osmangazi İlçesi Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana gelen olayda bir kişi yolda yürüyen Suriye uyruklu Hamza Delli ve eşi Menan Delli'nin yanına yaklaştı ve çifte kurşun yağdırdı.

Hamza Delli vücuduna saplanan kurşunlarla ağır yaralandı. Eşi ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi geldi. Yaralılara ilk müdahale olay mahallinde yapılırken Hamza Delli yakında bulunan özel bir hastaneye, eşi Çekirge Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Doktorlarım tüm çabalarına rağmen yüksek miktarda kan kaybeden Hamza Delli hayata veda etti. Operasyon geçiren eşi Menan Delli ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

ZANLI ELAZIĞ'DA YAKALANDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayet ve yaralama ile sonuçlanan saldırı sonrası soruşturma başlatmıştı. Güvenlik kameraları da incelendi ve olaya müdahil olan Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındılar.

Sorgulamaları yapılan şüpheliler, geçtiğimiz ağustos ayında, Hamza Delli'nin ağabeyinin Sair E.'nin ağabeyini öldürdüğünü anlattı. Şüpheliler Sair E.'nin de, intikamını almak için Bursa'da yaşadığını öğrendiği Hamza Delli ile eşini vurduğunu belirttiler.

Soruşturmayı genişleten polis, katil zanlısı olarak aranan Sair E.'yi, Elazığ'da ele geçirdi. Sorguları devam eden şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye çıkartılacaklar.