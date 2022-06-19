Sınava girmeyeceğim diyen genci çevredekiler ikna etmeye çalıştı! "Üniversite benim için vakit kaybı, boş verdim gitti"Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden buruk babalar günü mesajı "Babalar günü bizim neyimize?"YKS sınavında hüzünlü anlar! 1 dakika 1 yıla mal oldu!Erzurum'da hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı! 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandıÜnlü psikolog Esra Ezmeci'ye insanlardan tiksindiren itiraf! "Baldızıma aşığım, ondan başkasını düşünemiyorum, yargılamayın ama karım..."Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar olacak?Suriyeli terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildiBabalar günü alınacak en anlamlı hediyeler 2022 | Babalar Günü evde yapılacak hediyeler 2022Baba adaylarına Babalar Günü mesajları 2022 | Baba adaylarına en güzel Babalar Günü mesajları kısa, uzun, anlamlıSevgiliye babalar günü mesajı uzun, duygusal, resimli | Eşe sevgililer günü mesajı 2022
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Suriyeli terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi

Suriyeli terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde yönetici Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'nin Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.

Suriyeli terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Ferhat kod adlı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. MİT'in Türkiye-Irak sınırının 275 kilometre derinliğindeki operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirilen Şibli, sözde Kandil yönetiminin Suriye'deki yapılanmasının önemli isimleri arasında gösterilen "Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki isimlerden biri olduğu öğrenildi 

aa-20220619-28197384-28197376-mit-teror-orgutu-pkknin-sozde-suriye-ozerk-yonetimi-merkez-yurutme-konseyi-es-baskani-suriyeli-terorist-huseyin-sibliyi-irakin-suleymaniye-kentinde-etkisiz-hale-getirdi.jpg

IRAK'TA YENİ BİR YAPILANMA HEDEFLENİYORDU

MİT'i yaptığı açıklamaya göre Ferhat Derik kod adlı terörist Hüseyin Şibli, terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirildi. Kandil'deki terör elebaşlarının, terörist Şibli'nin bölge dışı üçüncü ülkelerle çıkar ilişkisi kurarak Irak'ta yeni bir terör yapılanması oluşturmayı hedefledikleri belirlendi.

aa-20220619-28197384-28197374-mit-teror-orgutu-pkknin-sozde-suriye-ozerk-yonetimi-merkez-yurutme-konseyi-es-baskani-suriyeli-terorist-huseyin-sibliyi-irakin-suleymaniye-kentinde-etkisiz-hale-getirdi-002.jpg

2019'DAN BERİ SÖZDE SURİYE ÖZERK YÖNETİMİ MERKEZ KONSEYİ EŞ BAŞKANI

Aslen Suriye/El-Malikiyeli olan Hüseyin Şibli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'ya katıldı. Terörist Şibli, Suriye'nin Halep kentiyle Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil'de terörist faaliyetlerde bulundu, 2014'te Suriye'de PKK'nın kontrol sağladığı yerleşim yerlerinden sorumlu sözde yürütme konseyi üyeliğine getirildi. Terörist Şibli, 2019'dan itibaren terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi merkez konseyi eş başkanı olarak faaliyet yürütüyordu.

aa-20220619-28197384-28197373-mit-teror-orgutu-pkknin-sozde-suriye-ozerk-yonetimi-merkez-yurutme-konseyi-es-baskani-suriyeli-terorist-huseyin-sibliyi-irakin-suleymaniye-kentinde-etkisiz-hale-getirdi-002.jpg

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT