Suriye'nin Halep ilinde patlama! Bomba yüklü araç infilak etti

Suriye'nin Halep iline bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO kontrolündeki Afrin ilçesinde patlama meydana geldi.

Afrin'in Eşrefiye Mahallesi'nde bomba yüklü bir aracın infilak ettiği belirtilirken, İHA'nın haberine göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Hatay Valiliğinden Afrin'in Eşrefiye Mahallesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Valilitenyapılan açıklamada, saat 15.23 sıralarında Afrin'in Eşrefiye Mahallesinde park halindeki bir aracın infilak ettirildiği ifade edildi.

Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 6 sivil de yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldı.

PATLAMA SONRASI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından da konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri terör saldırılarına devam ediyor. Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadelemiz devam edecek."