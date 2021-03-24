Son dakika | Sürpriz isimler dikkat çekti! İşte AK Parti'nin yeni yönetim kadrosu...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yeni MKYK, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu seçti.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yeni MKYK, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu seçti. İşte o isimler ve görevleri...
Binali Yıldırım, Genel Başkan Vekili
Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Vekili
Ömer Çelik, Parti Sözcüsü
Erkan Kandemir, Teşkilat Başkanı
Fatih Şahin, Genel Sekreter
Hayati Yazıcı, Siyasi Hukuki İşler
Ali İhsan Yavuz, Seçim işleri
Hamza Dağ, Tanıtım ve Medya
Efkan Ala, Dış İlişkiler
Jülide Sarıeroğlu, Sosyal politikalar
Özlem Zengin, Sivil toplum Halkla ilişkiler
Mehmet Özhaseki, Yerel yönetimler
Nurettin Canikli, Ekonomi işleri
Vedat Demiröz, Mali ve İdari İşler
Mustafa Şen, Arge
Leyla Şahin Usta, İnsan Hakları
Ömer İleri, Bilgi ve İletişim
Çiğdem Karaarslan, Çevre şehir kültür
Fatih Şahin, Genel sekreter
Ömer Çelik, Parti Sözcüsü
M. Naci Bostancı, TBMM Grup Başkanı
Mahir Ünal, TBMM Grup Başkanvekili
Mustafa Elitaş, TBMM Grup Başkanvekili
Bülent Turan, TBMM Grup Başkanvekili
M. Emin Akbaşoğlu, TBMM Grup Başkanvekili
Cahit Özkan, TBMM Grup Başkanvekili
Ayşe Keşir, Kadın kolları başkanı,
Eyüp Kadri İnan, Gençlik kolları başkanı