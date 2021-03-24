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  3. Son dakika | Sürpriz isimler dikkat çekti! İşte AK Parti'nin yeni yönetim kadrosu...

Son dakika | Sürpriz isimler dikkat çekti! İşte AK Parti'nin yeni yönetim kadrosu...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yeni MKYK, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu seçti.

Son dakika | Sürpriz isimler dikkat çekti! İşte AK Parti'nin yeni yönetim kadrosu...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yeni MKYK, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu seçti. İşte o isimler ve görevleri...

Binali Yıldırım, Genel Başkan Vekili

Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Vekili

Ömer Çelik, Parti Sözcüsü

Erkan Kandemir, Teşkilat Başkanı

Fatih Şahin, Genel Sekreter

Hayati Yazıcı, Siyasi Hukuki İşler

Ali İhsan Yavuz, Seçim işleri

Hamza Dağ, Tanıtım ve Medya

Efkan Ala, Dış İlişkiler

Jülide Sarıeroğlu, Sosyal politikalar

Özlem Zengin, Sivil toplum Halkla ilişkiler

Mehmet Özhaseki, Yerel yönetimler

Nurettin Canikli, Ekonomi işleri

Vedat Demiröz, Mali ve İdari İşler

Mustafa Şen, Arge

Leyla Şahin Usta, İnsan Hakları

Ömer İleri, Bilgi ve İletişim

Çiğdem Karaarslan, Çevre şehir kültür

Fatih Şahin, Genel sekreter

Ömer Çelik, Parti Sözcüsü

M. Naci Bostancı, TBMM Grup Başkanı

Mahir Ünal, TBMM Grup Başkanvekili

Mustafa Elitaş, TBMM Grup Başkanvekili

Bülent Turan,  TBMM Grup Başkanvekili

M. Emin Akbaşoğlu,  TBMM Grup Başkanvekili

Cahit Özkan,  TBMM Grup Başkanvekili

Ayşe Keşir, Kadın kolları başkanı,

Eyüp Kadri İnan, Gençlik kolları başkanı

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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