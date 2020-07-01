Sürücülere kötü haber! Benzin, motorin ve otogaza zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gelen çifte indirimin ardından bu kez benzin, motorin ve otogaza zam gelmesi bekleniyor. Sektör yetkililerinin aktardığı bilgilere göre benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 11 , motorinin litre fiyatına 10, otogaza da 32 kuruş zam geliyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.