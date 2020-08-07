Koronavirüs salgının etkisiyle ülkemizde yükselen dolar ile avro kuru ve brent petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi oluştu. Bu kapsamda motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzinin litre fiyatına ise zam gelmeyeceği öğrenildi ancak ilerleyen günlerde zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

BRENT PETROL FİYATLARI NE KADAR?

Brent petrolde teknik olarak 45,05 ile 45,09 dolar aralığının direnç, 44,94 ile 44,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.