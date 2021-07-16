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Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven eski halini paylaştı! Görenler tanıyamadı!

YouTuber Danla Biliç ile çektiği videolarla tanınan ve daha sonra Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven sosyal medya hesabından küçüklük yıllarına ait fotoğrafını paylaşarak değişimiyle herkesi şaşırttı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven eski halini paylaştı! Görenler tanıyamadı!

Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen 25 yaşındaki Cemal Can Canseven dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor sonrası bir paylaşımda bulunan Canseven, geçmiş yıllara ait kilolu fotoğrafını paylaşarak eski haline göndermede bulundu.

ÜÇ AYDA 15 KİLO VERDİ

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da geçtiğimiz sene yarışan ve şampiyon olan Cemal Can Canseven, yarıştığı sırada hayatındaki kırılma noktasını anlatırken kilo verdiği süreçten de bahsetmişti. Çocukken şişman ve tatlı bir çocuk olduğunu söyleyen Canseven, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. Üç ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi" demişti

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven eski halini paylaştı! Görenler tanıyamadı!

İstedikten sonra her şeyi yapabildiğini belirten Canseven, İstanbul'da üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandım. İstanbul'a gittikten sonra hayal ettiklerimi gerçekleştirdim ve güzel insanlarla tanıştım. Onlarla hayallerimiz ortaktı" demişti.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven eski halini paylaştı! Görenler tanıyamadı!

"KÜÇÜK CEMAL'E SELAM OLSUN"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şimdiki hali ve geçmiş yıllardaki halini yan yana getiren Ceman Can, "Küçük Cemal'e Selam olsun" notunu ekleyerek yayınladı. 

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven eski halini paylaştı! Görenler tanıyamadı!

Canseven'in eski halini gören takipçileri aradaki değişime hayret etti. 

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven eski halini paylaştı! Görenler tanıyamadı!

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