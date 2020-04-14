Survivor 2020'de takımlar arasında değişiklik!

Survivor 2020'de "Ünlüler" ve "Gönüllüler" takımı birleşme partisi sonrası ilk konseyde bir araya geldi. Acun Ilıcalı, konseyde takımların yeni durumu ile ilgili konuştu. Survivor 2020'de yarışmacıların bundan sonra yollarına nasıl devam edeceğini açıklayan Acun Ilıcalı, Ünlüler takımından bir erkeğin Gönüllüler takımından bir erkekle yer değiştireceğini açıkladı.

Ünlüler takımından Gönüllüler takımına geçen isim Berkan oldu.

Gönüllülerden Ünlüler takımına geçen isim ise Yunus Emre oldu.

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Aynı zamanda Fit 2 Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir. 2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Berkan Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur.

Survivor 2018’e Marcus isimli yarışmacı erken veda etmek zorunda kalınca Survivor 2018’de artık Berkan Karabulut’lu dönem başladı. Berkan Karabulut aslında Survivor 2018 seçmelerinin tamamını geçmiş ancak Survivor 2018 as kadrosuna Acun Ilıcalı tarafından alınmamıştı. Yedekte olan Gönüllüler takımın yarışmacısı Berkan Karabulut uzun dönemdir Survivor 2018’de yarışacak gibi hazırlıklarına devam etmekteydi.

Yakışıklılığı ile dikkatleri çekecek olan Berkan Karabulut, Fit2Movetr isimli Antereman ve Pilates solonunda da hem yöneticisi hemde sahibidir. Berkan Karabulut bir çok ünlü ile spor salonunda beraber çalışma imkanı bulmuştur. Berkan Karabulut Sercan Badur ile de antrenman yapmıştır. Sahibi olduğu salon vasıtası ile ünlüler ile çalışma imkanı bulmuştur ve belki de Survivor 2018 vasıtası ile dizi sinema sektörüne girmeyi de planlamaktadır.

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 İstanbul Silivri'de doğdu. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivride ikamet ediyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açık Öğretim Fakültesi ulaştırma lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilolu olduğunu söyleyen yarışmacı, tedavi sonucu aldığım kilolarla çok dalga geçildiği için okul asla sevemediğini ifade ediyor. Bu yüzden tedavisi bitince okul sonrasında şehir stadında koşmaya gitmiş ve 96 kilodan 64 kiloya düşmüş.

17 yaşıma geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başladı. 18-19 yaşında fashion weeklerde çıkmaya başladı.

Modelliğin bir parçasının spor olduğunu söyleyen Survivor Yunus, kum torbası başında uzun saatler geçirmiş. Çocukken hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini ama ailenin engellediğini söylüyor. Daha sonra salona gelen profesyonel kick boxer güreşçi ve karatecilerle yaptığı antrenmanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark etmiş.

Evleneceği kızın babasının daha normal işler yapması için baskı kurmuş. Bu dönemde lise mezunu olması nedeniyle şoförlük yapmış. Sonrasında Silivri'de çeşitli fabrikalarda çalışmış. Geçim sıkıntıları nedeniyle biten evliliğinin ardından MMA dövüşlerine katıldı.

2019'da Türkiye 3.sü, İstanbul 2.si oldu. Yaşadığım yerde çok sevildiğini ve özellikle kız çocuklarına bedava olmak üzere çocuklara dövüşmesini öğrettiğini, modellik ve yardımcı oyunculuk işlerine koşturduğunu söyleyen Survivor Yunus'un bir hayali de aksiyon filmi çekme, dövüş kulüpleri sahibi olma.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söylüyor. MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu belirtti.

SURVIVOR 2020'DE TAKIMLARDA DEĞİŞİKLİK OLMADAN ÖNCEKİ SON DURUM

ÜNLÜLER TAKIMI

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Aycan Yanaç

Ersin Korkut

Elif Gören

Berkan Karabulut

Aşkım Burçe Tunay

Ezgi Hocaoğlu

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz

Barış Murat Yağcı

Cemal Can Canseven

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Yunus Emre Özden

Gizem Birdan