Survivor 2021'de bu akşamda nefesleri kesen bir dokunulmazlık oyununa ev sahipliği yapacak. Hangi takımın kazandığını merak edenler, Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi sorularıyla internette bu konuyu çokça aratmaya başlayacak. Biz de haberimizde bu konuyla ilgili tüm bilgilere yer verdik.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? SURVİVOR 71. BÖLÜM KİM KAZANDI? 17 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA

Adanın zorlu şartları ve yarışmalardaki performanslarıyla adlarından sıkça söz ettiren Ünlüler – Gönüllüler takımlarının mücadelesi bu akşamda izleyicileri TV8 ekranlarına bağlayacak. Bu akşamki 71. bölümde yarışmacılar takımlarına doknulmazlığı kazandırmak için büyük gayret gösterecek. TV8 ekranlarında saat 20.00'de başlayacak olan programdaki dokunulmazlık mücadelesiyle eş zamanlı olarak biz de haberimizde yer vereceğiz.