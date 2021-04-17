Bu kitaplar tarihe ışık tutuyor! Güzelhisar kitaplarının dağıtımı devam ediyorMuafiyeti kötüye kullanan 87 sürücü ve yolcuya ceza!Zehir tacirinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna sakladıResmen hayvanlara eziyet! Horoz dövüştüren 6 kişiye para cezasıKadıköy’de çıkan şiddetli rüzgar sonucu park halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildiEl bileği travması nedir? Kaç haftada iyileşir?DEVA Partisi istifa depremiyle sarsıldı! Manisa’da 9 kişi istifa ettiSon dakika | Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı! Sezonu kapattı mı?Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanının katılımıyla Hasankeyf-2 köprüsünün açılışı yapıldıHalk sağlığı için görev başındalar, Zabıta ekipleri yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdi
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

TV8'de cumartesi akşamların çokça izlenen yarışması Survivor 2021, bu akşam 71. bölümüyle ekranlara gelecek. Bu akşamki büyük mücadele internette Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi sorularıyla sıkça aratılıyor. İşte detaylar...

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi

Survivor 2021'de bu akşamda nefesleri kesen bir dokunulmazlık oyununa ev sahipliği yapacak. Hangi takımın kazandığını merak edenler, Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 71. bölüm kim kazandı? 17 Nisan 2021 Cumartesi sorularıyla internette bu konuyu çokça aratmaya başlayacak. Biz de haberimizde bu konuyla ilgili tüm bilgilere yer verdik.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? SURVİVOR 71. BÖLÜM KİM KAZANDI? 17 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA

Adanın zorlu şartları ve yarışmalardaki performanslarıyla adlarından sıkça söz ettiren Ünlüler – Gönüllüler takımlarının mücadelesi bu akşamda izleyicileri TV8 ekranlarına bağlayacak. Bu akşamki 71. bölümde yarışmacılar takımlarına doknulmazlığı kazandırmak için büyük gayret gösterecek. TV8 ekranlarında saat 20.00'de başlayacak olan programdaki dokunulmazlık mücadelesiyle eş zamanlı olarak biz de haberimizde yer vereceğiz.

 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT