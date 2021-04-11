Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 11 Nisan Pazar Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 67. bölümüne dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda kazanan taraf merak konusu oldu. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 11 Nisan Pazar İşte detaylar.

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TV 8'in sevilen yarışması Survivor2021'in 67. bölümüne dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 11 Nisan Pazar İşte ayrıntılar... SURVİVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 NİSAN PAZAR Survivor'ın 67. bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir... SURVİVOR 2021 ELEME ADAYI KİM OLDU? 4 NİSAN PAZAR Survivor'ın 10 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununda çekişmeli bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Dokunulmazlık sembolünü ise oyunlarda başarılı grafik çizen İsmail Balaban aldı. Bu yenilgi sonrası konseyde Aleyna Çalışkan'ın adı eleme adayı olarak çıktı. Survivor 2021'in 67. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Haftanın ikinci eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir... Berkem Temizel Gece Editörü