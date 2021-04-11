Gurbetçi 12 yaşındaki Muhammed Talha'dan gurur verici başarıDikkat çeken araştırma! Hangi koronavirüs aşısının yan etkisi daha çok?ClubHouse kullanıcılarının verileri çalındı mı? İddialara ilişkin flaş açıklamaGalata Wind Enerji A.Ş. halka arz ediliyor! İşte arz talep toplama tarihleri ve izahnamesi...Akdamar Adası havaların ısınmasıyla ziyaretçi akınına uğradıŞans Topu çekiliş sonuçları 11 Nisan 2021 | Milli Piyango İdaresiSurvivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 11 Nisan PazarSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 11 Nisan 2021 Pazar11 Nisan 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı tamamlanan millet bahçesini inceledi
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 11 Nisan Pazar

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 11 Nisan Pazar

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 67. bölümüne dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda kazanan taraf merak konusu oldu. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 11 Nisan Pazar İşte detaylar.

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 11 Nisan Pazar

TV 8'in sevilen yarışması Survivor2021'in 67. bölümüne dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 11 Nisan Pazar İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 NİSAN PAZAR

Survivor'ın 67. bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021 ELEME ADAYI KİM OLDU? 4 NİSAN PAZAR

Survivor'ın 10 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununda çekişmeli bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Dokunulmazlık sembolünü ise oyunlarda başarılı grafik çizen İsmail Balaban aldı.

Bu yenilgi sonrası konseyde Aleyna Çalışkan'ın adı eleme adayı olarak çıktı.

Survivor 2021'in 67. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Haftanın ikinci eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT