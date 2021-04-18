26 kat artış gösterdi! Çanakkale, haftalık vaka sayısında Türkiye'de birinciliğe yükseldiSon dakika | AFAD duyurdu! Datça açıklarında bir deprem daha!18 Nisan 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Gonca Vuslateri üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu!Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan PazarSon dakika | Bakan Koca paylaştı ! 100 binlik vaka haritası güncellendi1 milyonun üzerinde tıklanmıştı! Belma Şahin'den 'Hasbelkader' şarkısı ile ilgili dikkat çeken açıklamaSon dakika | Muğla açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem!Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 18 Nisan 2021 PazarŞans Topu çekiliş sonuçları 18 Nisan 2021 | Milli Piyango İdaresi
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Pazar

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Pazar

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 72. bölümüne dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda kazanan taraf merak konusu oldu. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Pazar İşte detaylar.

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Pazar

TV 8'in sevilen yarışması Survivor2021'in 72. bölümüne dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Pazar İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 18 NİSAN PAZAR

Survivor'ın 72. bölümünde ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021 ELEME ADAYI KİM OLDU? 18 NİSAN PAZAR

Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2021; 17 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan 71. bölümünde dokunulmazlık yarışmasında takımlar tüm yeteneklerini sergiledi.

17 Nisan 2021 Cumartesi gününde Survivor'un ilk eleme adayı  oy birliği ile Dora oldu.

Bugün bir eleme adayı daha konseyde belirlenecek. Eleme potasına giren isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT