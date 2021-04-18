Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Pazar Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 72. bölümüne dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda kazanan taraf merak konusu oldu. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Pazar İşte detaylar.

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TV 8'in sevilen yarışması Survivor2021'in 72. bölümüne dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Pazar İşte ayrıntılar... SURVİVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 18 NİSAN PAZAR Survivor'ın 72. bölümünde ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir... SURVİVOR 2021 ELEME ADAYI KİM OLDU? 18 NİSAN PAZAR Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2021; 17 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan 71. bölümünde dokunulmazlık yarışmasında takımlar tüm yeteneklerini sergiledi. 17 Nisan 2021 Cumartesi gününde Survivor'un ilk eleme adayı oy birliği ile Dora oldu. Bugün bir eleme adayı daha konseyde belirlenecek. Eleme potasına giren isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir... Berkem Temizel Gece Editörü dokunulmazlık oyunu