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  3. Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 19 Nisan Pazartesi

Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 19 Nisan Pazartesi

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 73. bölümünde yarışmacılar ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 19 Nisan Pazartesi İşte detaylar...

Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 19 Nisan Pazartesi

TV 8'in Survivor'ın 73. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 19 Nisan Pazartesi İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 19 NİSAN PAZARTESİ

Survivor'da ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Survivor'ın 72. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu oynandı. Survivor'daki ikinci dokunulmazlık oyunu 'En iyiler' karşılaşmasıyla sonuçlandı. En İyiler'de Sergen ve Steven'ın eşlemesi sonucunda oyunu Gönüllüler takımı 10'a 7 kazandı. 

Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2021; 17 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan 71. bölümünde dokunulmazlık yarışmasında takımlar tüm yeteneklerini sergiledi.

17 Nisan 2021 Cumartesi gününde Survivor'un ilk eleme adayı  oy birliği ile Dora oldu.

18 Nisan Pazar akşamı haftanın ikinci eleme adayı konseyde belirlendi.

Survivor 2021'in 18 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 72. bölümünde eleme potasına giren isim İlayda oldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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