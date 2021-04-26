Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 26 Nisan Pazartesi

TV 8'in Survivor'ın 78. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 16 Nisan Pazartesi İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 26 NİSAN PAZARTESİ

Survivor'da ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Survivor'ın 77. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 10'a 7 skorla gönüllüler takımı kazandı.

Survivor 2021'in 24 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Son ana kadar kıran kırana bir müsabakanın yaşandığı Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda 8-6'lık skoru 8-8'e getiren Gönüller takımı bu başarısını son iki oyunda gösteremedi ve 10-8'lik skorla haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti.

Survivor'da Gönüllüler takımında kaybedilen dokunulmazlık oyununun ardından konseyde kaybedilen iki oyunun değerlendirmesi yarışmacılar tarafından yapıldı. En çok oyu alarak bu haftanın eleme adayı olan isim Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan oldu.

Haftanın ikinci eleme adayı dün belli oldu. 25 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 77. bölümde ünlüler takımı konseyde eleme adayını belirlendi. Konseyde en çok adı çıkan yarışmacı olan İlayda eleme potasına girdi.