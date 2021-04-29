Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 80. bölümüne ödül oyunu damgasını vurdu. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 29 Nisan Perşembe İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 29 NİSAN PERŞEMBE

Survivor 2021'in 29 Nisan Perşembe günkü bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR'IN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İletişim oyununun kazananı ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı yarışmacıları ödül olarak anneleriyle görüştü.

Survivor 2021'in 24 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Son ana kadar kıran kırana bir müsabakanın yaşandığı Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda 8-6'lık skoru 8-8'e getiren Gönüller takımı bu başarısını son iki oyunda gösteremedi ve 10-8'lik skorla haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybetti.

Survivor'da Gönüllüler takımında kaybedilen dokunulmazlık oyununun ardından konseyde kaybedilen iki oyunun değerlendirmesi yarışmacılar tarafından yapıldı. En çok oyu alarak bu haftanın eleme adayı olan isim Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan oldu.

Haftanın ikinci eleme adayı Pazar günü belli oldu. 25 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 77. bölümde ünlüler takımı konseyde eleme adayını belirlendi. Konseyde en çok adı çıkan yarışmacı olan İlayda eleme potasına girdi.

Survivor'ın 27 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde gönüllüler takımında SMS birincisi Poyraz oldu. Ünlüler takımında da birinci İsmail seçildi. Poyraz üçüncü eleme adayı olarak Steven'ı açıkladı. Balaban da potaya dördüncü aday olarak Sergen'i gönderdi.

Aleyna Çalışkan, İlayda, Steven ve Sergen arasından adaya veda eden isim İlayda oldu.