Survivor 2023 ne zaman yayınlanacak? yeni bölümleri ne zaman, yayından mı kaldırılacak? Survivor 2023 bu akşam var mı?

Ülkemizde 6 şubat 2023'te kahramanmaraşta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinden sonra Survivor 2023 yayını durdurulmuş ve yayınlanmıyordu. izleyiciler Survivor 2023 ne zaman yayınlanacak? Survivor 2023 yeni bölümleri ne zaman, yayındanmı kaldırılacak? Survivor 2023 bu akşam varmı? diye merak edip araştırmaya başladı. detaylar haberimizde

YAYINLAMA
Google News
Survivor 2023 ne zaman yayınlanacak? yeni bölümleri ne zaman, yayından mı kaldırılacak? Survivor 2023 bu akşam var mı?

06 Şubat 2023 günü 7.7 ve 7.6 depremiyle sarsılmış 11 ilimizi etkileyen binlerce kişinin ölümüne ve yüzbinlerce kişinin yaralanmasıyla tüm ülke yasa boğulmuş tüm televizyonlar yayın akışlarını durdurarak reklamsız kesintisiz deprem canlı yayınları yapmaya başlamıştı. yaklaşın 15 gün geçmesinin ardından izleyiciler TV 8'de yayınlanan Survivor 2023 yarışmasının akıbetini merak etmeye başladı izleyiciler Survivor 2023 ne zaman yayınlanacak? Survivor 2023 yeni bölümleri ne zaman, yayındanmı kaldırılacak? Survivor 2023 bu akşam varmı? diye merak edip araştırmaya başladı. detaylar haberimizde.

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN, BU AKŞAM VARMI?

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2023 yarışma programı Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri ekranlara geliyordu ancak Survivor yarışması, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve ülkemizi derinden yaralayan deprem nedeniyle bugün yayınlanmayacak.Yarışmanın ne zaman yayınlanmaya başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Survivor 2023 ne zaman yayınlanacak? yeni bölümleri ne zaman, yayından mı kaldırılacak? Survivor 2023 bu akşam var mı?

SURVİVOR 2023 YARIŞMASI YAYINDAN MI KALDIRILACAK?

Yaşanan deprem felaketi dolayısıyla uzun süredir yayınlanmayan Survivor 2023 yarışma programı hakkında program yapımcısı Acun Ilıcalı'nın henüz bir karar vermediği yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirme yaparak bir karar vereceği belirtiliyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak ile birlikte evlerinin kapılarını depremzedelere açtı
İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak ile birlikte evlerinin kapılarını depremzedelere açtı
Danla Biliç isyan etti! "Süreci hızlı atlatıyorsunuz!" diyen Beyaz TV muhabirine demediğini bırakmadı!
Danla Biliç isyan etti! "Süreci hızlı atlatıyorsunuz!" diyen Beyaz TV muhabirine demediğini bırakmadı!
Bergüzar Korel'in sabrı taştı! Normalleşenlere açtı ağzını yumdu gözünü! "İki yüzlülüğünüz midemi bulandırıyor" dedi!
Bergüzar Korel'in sabrı taştı! Normalleşenlere açtı ağzını yumdu gözünü! "İki yüzlülüğünüz midemi bulandırıyor" dedi!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Son Haberler
Daniel Trubac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Trubac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Trubac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Trubac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lewis Clutton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Clutton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lewis Clutton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Clutton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ladislav Kodad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ladislav Kodad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ladislav Kodad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ladislav Kodad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ashley Evans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashley Evans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ashley Evans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ashley Evans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mahsun Kırmızıgül depremden etkilendi! " Ölene kadar unutmayacağım!"
Mahsun Kırmızıgül depremden etkilendi! " Ölene kadar unutmayacağım!"
Fotomuhabir Ara Güler'in hayatı film oluyor!
Fotomuhabir Ara Güler'in hayatı film oluyor!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Aleyna Tilki ve rapçi Sefo Hatay'da! Depremzede çocuklara moral verdiler!
Aleyna Tilki ve rapçi Sefo Hatay'da! Depremzede çocuklara moral verdiler!
Deniz Akkaya'dan çok konuşulacak iddialar! Haluk Levent açıklama yaptı: "5 milyonluk tazminat davası açıp depremzedelere kullanacağım"
Deniz Akkaya'dan çok konuşulacak iddialar! Haluk Levent açıklama yaptı: "5 milyonluk tazminat davası açıp depremzedelere kullanacağım"
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!