Survivor 2023 ne zaman yayınlanacak? yeni bölümleri ne zaman, yayından mı kaldırılacak? Survivor 2023 bu akşam var mı?

06 Şubat 2023 günü 7.7 ve 7.6 depremiyle sarsılmış 11 ilimizi etkileyen binlerce kişinin ölümüne ve yüzbinlerce kişinin yaralanmasıyla tüm ülke yasa boğulmuş tüm televizyonlar yayın akışlarını durdurarak reklamsız kesintisiz deprem canlı yayınları yapmaya başlamıştı. yaklaşın 15 gün geçmesinin ardından izleyiciler TV 8'de yayınlanan Survivor 2023 yarışmasının akıbetini merak etmeye başladı izleyiciler Survivor 2023 ne zaman yayınlanacak? Survivor 2023 yeni bölümleri ne zaman, yayındanmı kaldırılacak? Survivor 2023 bu akşam varmı? diye merak edip araştırmaya başladı. detaylar haberimizde.

Haberin Devamı

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN, BU AKŞAM VARMI?

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2023 yarışma programı Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri ekranlara geliyordu ancak Survivor yarışması, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve ülkemizi derinden yaralayan deprem nedeniyle bugün yayınlanmayacak.Yarışmanın ne zaman yayınlanmaya başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

SURVİVOR 2023 YARIŞMASI YAYINDAN MI KALDIRILACAK?

Yaşanan deprem felaketi dolayısıyla uzun süredir yayınlanmayan Survivor 2023 yarışma programı hakkında program yapımcısı Acun Ilıcalı'nın henüz bir karar vermediği yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirme yaparak bir karar vereceği belirtiliyor.