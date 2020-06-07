Survivor 7 Haziran dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor 7 Haziran 2020 fragman

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu olmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmış ve konseyde mavi takım isim yazmıştı. Peki Survivor'da dün eleme adayı kim oldu? Survivor 2020'de bu akşam yayınlanacak olan ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR 2020 KİM DOKUNULMAZ OLDU? | SURVİVOR SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI? 7 HAZİRAN PAZAR

Survivor 2020 bu akşam 100. bölüm ile ekranlara gelecek. Dün akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Cemal Can'ın kaptalığını yaptığı mavi takım olurken Sercan'ın kaptanlığını yaptığı kırmızı takım dokunulmaz oldu. Peki konseyde kim eleme adayı oldu?

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020 yarışması, TV8'de her akşam ekranlarda.