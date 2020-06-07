Survivor 7 Haziran dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor 7 Haziran 2020 fragman
Ekranların fenomen yarışması Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu bu akşam yayınlanacak. Peki Survivor'da bu akşamki dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? Survivor 7 Haziran 2020 fragman
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu olmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmış ve konseyde mavi takım isim yazmıştı. Peki Survivor'da dün eleme adayı kim oldu? Survivor 2020'de bu akşam yayınlanacak olan ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
SURVİVOR 2020 KİM DOKUNULMAZ OLDU? | SURVİVOR SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI? 7 HAZİRAN PAZAR
Survivor 2020 bu akşam 100. bölüm ile ekranlara gelecek. Dün akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Cemal Can'ın kaptalığını yaptığı mavi takım olurken Sercan'ın kaptanlığını yaptığı kırmızı takım dokunulmaz oldu. Peki konseyde kim eleme adayı oldu?
SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020 yarışması, TV8'de her akşam ekranlarda.
SURVİVOR 2020 KİM DOKUNULMAZ OLDU? | SURVİVOR SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI? 7 HAZİRAN PAZAR
Survivor 2020 dün akşam 99. bölümüyle ekranlara geldi.
Survivor 2020'de oynanan bireysel sembol finalinde Berkan ile Elif son oyuna kaldı.
Kazanan ve çeyrek finali garantileyen Elif oldu.
KIRMIZI TAKIM
SERCAN
ELİF
BERKAN
YUNUS EMRE
BARIŞ MURAT YAĞCI
MAVİ TAKIM
CEMAL CAN
NİSA
YASİN
ARDAHAN
EVRİM
SURVİVOR 2020 ELEME HANGİ GÜN?
Dominik'te zorlu bir beş ayın geçeceği Survivor 2020'de her hafta Salı günleri bir kişi adaya veda edecek.
SURVİVOR 2020'NİN BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?
Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.
SURVİVOR 7 HAZİRAN 2020 FRAGMAN
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