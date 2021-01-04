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Survivor Aleyna kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli?

Survivor yeni sezonunun başlamasın sayılı gün kala yayımlanan tanıtım videosu ile 2021 Gönüllüler takımı açıklandı. Peki Survivor Aleyna kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen detaylar haberimizde...

Survivor Aleyna kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli?

TV8 'in fenomen yarışması Survivor'ın yayınlanan fragmanıyla gönüllüler takım kadrosu açıklandı. Yayınlanan tanıtımda pek iddialı konuşan yarışmacıların hayatları ve meslekleri araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Aleyna kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte Aleyna Kalaycıoğlu hakkında merak edilen detaylar...

SURVİVOR ALEYNA KİMDİR? ALEYNA KALAYCIOĞLU NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa'da dünyaya geldi. Belli yaşına kadar Yalova’da yaşadı. Anne ve babası 10 yaşındayken boşandı. Bu olayın ardından annesi ve kardeşimle İstanbul’a taşınan Aleyna'nın hayatı epeyce değişti.

Liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünde okumaya hak kazandı. 10 senedir Voleybol ile ilgili son üç senedir de "Beach Volleyball" okul takımında yer alıyor. 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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