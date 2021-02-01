Dünyanın en zor yarışması Survivor, bu sezon yenilikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor 2021'in 18. bölümünde yarışmaya yeni yarışmacılar dahil oldu. Onlardan biri de Aleyna Çalışkan oldu. Peki Survivor Aleyna kimdir? Kaç yaşında? Survivor Aleyna Çalışkan mesleği ne? Instagram hesabı nedir? İşte detaylar.

SURVİVOR ALEYNA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Survivor Aleyna 1.67 boyunda 53 kilo Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisidir.

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998'de dünyaya gelmiştir.

Survivor Aleyna 12 yaşından bu yana sporla ilgileniyor.

Aleyna'nın ilgi duyduğu spor türleri voleybol, badminton, karate ve bokstur.

Aleyna Çalışkan fiziğiyle de izleyenlerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness'ta Türkiye şampiyonu olan Aleyna Çalışkan’ın kişisel hobileri arasında dans etmek de bulunuyor.

SURVİVOR ALEYNA ÇALIŞKAN MESLEĞİ NE?

Zumba ve tango danslarını seven Aleyna Çalışkan, ayrıca pilates eğitmenliği yapıyor.

SURVİVOR ALEYNA İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Aleyna Çalışkan’ın Instagram adresi ‘aleynaclsknn’ olarak yer alıyor. Güzel sporcunun Instagram hesabından 62 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.