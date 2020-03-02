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Survivor All Star Aşkım Burçe boyu kaç? Aşkım Burçe Tunay kimdir, nereli, kaç yaşında?

Survivor All Star'a yedeklerden gelen Aşkım Burçe sempatikliğiyle dikkat çekerken en çok da boyu merak ediliyor. Biz de haberimizde Survivor All Star Aşkım Burçe boyu kaç? Aşkım Burçe Tunay kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik..

Survivor All Star Aşkım Burçe boyu kaç? Aşkım Burçe Tunay kimdir, nereli, kaç yaşında?

TV8'de yayınlanan Survivor'ın yarışmacılarından olan ve yarıştığı dönem kendisinden fazlaca söz ettiren Aşkım Burçe Tunay'ın Survivor All Star'a katılmasıyla merak konusu oldu. Biz de haberimizde Survivor All Star Aşkım Burçe boyu kaç? Aşkım Burçe Tunay kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

Survivor All Star Aşkım Burçe boyu kaç? Aşkım Burçe Tunay kimdir, nereli, kaç yaşında?

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Survivor All Star Aşkım Burçe boyu kaç? Aşkım Burçe Tunay kimdir, nereli, kaç yaşında?

SURVİVOR ALL STAR AŞKIM BURÇE BOYU KAÇ?

Boyu sıklıkla merak edilen Aşkım Burçe Tunay, 1.62 cm boya sahiptir.

Survivor All Star Aşkım Burçe boyu kaç? Aşkım Burçe Tunay kimdir, nereli, kaç yaşında?

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