Survivor All Star Nisa - Ogeday sevgili mi? Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşk mı yaşıyor, birlikte mi? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da gönüllüler takımında yer alan Nisa ve Ogeday'ın sevgili olduğu iddiası izleyicileri şaşırttı. Bu söylentinin gerçek olup olmadığı merakla araştırılıyor. Peki Survivor All Star Nisa - Ogeday sevgili mi? Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşk mı yaşıyor, birlikte mi? İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın kendi kanalı TV8'de sunduğu Survivor'da 2017 yılında yarışan ve şampiyon olan Ogeday Girişken ve 2020 yılında yarışan Nisa Bölükbaşı bu yıl All Star'da gönüllüler takımında birlikte mücadele ediyor. Bir süre Barış Murat Yağcı ile ilişki yaşayan Nisa Bölükbaşı'nın bu kez Ogeday Girişken ile birlikte olduğu iddia ediliyor. Biz de bunun üzerine 'Survivor All Star Nisa - Ogeday sevgili mi? Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşk mı yaşıyor, birlikte mi?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. SURVİVOR ALL STAR NİSA - OGEDAY SEVGİLİ Mİ? NİSA BÖLÜKBAŞI VE OGEDAY GİRİŞKEN AŞK MI YAŞIYOR, BİRLİKTE Mİ? Survivor 2020'de gönüllüler takımında yer alan Nisa Bölükbaşı yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Yarışmada gösterdiği başarılı performansı haricinde özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmişti. Yarışmanın ardından birbirlerini kardeş olarak gördüklerini her fırsatta dile getiren Nisa ve Barış Murat Yağcı'nın sevgili olması herkesi şaşırtmıştı.. Mayıs ayında ikilinin ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurduktan sonra Nisa, eski Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken'le anılmıştı. Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı ile aynı takımda mücadele eden olan Ogeday Dominik'e gitmeden önce “Çıkan haberlere evet de demiyorum, hayır da demiyorum; havada bırakıyorum.” ifadeleriyle kafaları karıştırmıştı. Geçtiğimiz akşam Survivor All Star'ın yayınlanan yeni bölümünde Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı'yla ilgili yorumlarını dile getirirken Ogeday ve Nisa'nın sevgili olduğunu ağzından kaçırdı. Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" diyen Evrim'e Nisa, "Bana da laf atmasaydın" şeklinde cevap verdi. Evrim ise "Ogeday varken öyle bir şey yapmam" cümlesini kurdu. Böylece ikilinin aşkı da kanıtlanmış oldu. FOX Haber'i izliyor musunuz, sizce taraflı, tarafsız mı?#Persembe — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 27, 2022 Emine Özfalcı Haberler, Son Dakika Haberleri nisa bölükbaşıogeday girişkensurvivor all starSurvivor All Star 2022