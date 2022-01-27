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  3. Survivor All Star yarışmacısı Barış Murat Yağcı, kadın düşmanı ilan edildi! Sosyal medyada linç edildi!

Survivor All Star yarışmacısı Barış Murat Yağcı, kadın düşmanı ilan edildi! Sosyal medyada linç edildi!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışmasında ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı'nın bir oyun sırasında söylediği sözler sosyal medyada linç edilmesine neden oldu.

Acun Ilıcalı'nın kendi kanalı TV8'de sunduğu Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler takımı arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Ekrana çıktığı günlerde rakiplerine fırsat vermeyen ve izlenme rekorları kıran yarışmada geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayda ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı'nın sosyal medyada linç yemesine neden oldu.

'ANLAT BAKALIM'DA SELÜLİT MESELESİ

Bazı yarışmaları sunan Murat Ceylan'ın sunduğu Anlat Bakalım'da yarışmacılar takım arkadaşlarına çıkan kelimeyi, yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatmaya çalışıyor.

Survivor All Star yarışmacısı Barış Murat Yağcı, kadın düşmanı ilan edildi! Sosyal medyada linç edildi!

Ünlüler takımında Furkan Kızılay'la çıktığı yarışta, 'selülit' kelimesini anlatmaya çalışırken söyledikleri yüzünden Barış Murat Yağcı sosyal medyada linç edildi...

Survivor All Star yarışmacısı Barış Murat Yağcı, kadın düşmanı ilan edildi! Sosyal medyada linç edildi!Survivor All Star yarışmacısı Barış Murat Yağcı, kadın düşmanı ilan edildi! Sosyal medyada linç edildi!

İşte o anlar...

Emine Özfalcı
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