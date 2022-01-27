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  3. Survivor All Star'da saklanan gerçek ortaya çıktı! İzleyiciler o sözler karşısında şaşkına uğradı!

Survivor All Star'da saklanan gerçek ortaya çıktı! İzleyiciler o sözler karşısında şaşkına uğradı!

Geçtiğimiz akşam yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünde Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı'ya nefretini kustuğu sırada Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in sevgili olduğunu açıkladı.

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yer alan Nisa Bölükbaşı yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Yarışmada gösterdiği başarılı performansı haricinde özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmişti. Yarışmanın ardından birbirlerini kardeş olarak gördüklerini her fırsatta dile getiren Nisa ve Barış Murat Yağcı'nın sevgili olması herkesi şaşırtmıştı.

Survivor All Star'da saklanan gerçek ortaya çıktı! İzleyiciler o sözler karşısında şaşkına uğradı!

NET CEVAP VERMEMİŞTİ

Mayıs ayında ikilinin ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurduktan sonra Nisa, eski Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'le anılmıştı. Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı ile aynı takımda mücadele eden olan Ogeday Dominik'e gitmeden önce “Çıkan haberlere evet de demiyorum, hayır da demiyorum; havada bırakıyorum.” ifadeleriyle kafaları karıştırmıştı.

Survivor All Star'da saklanan gerçek ortaya çıktı! İzleyiciler o sözler karşısında şaşkına uğradı!

Geçtiğimiz akşam Survivor All Star'ın yayınlanan yeni bölümünde Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı'yla ilgili yorumlarını dile getirirken Ogeday ve Nisa'nın sevgili olduğunu ağzından kaçırdı.

Survivor All Star'da saklanan gerçek ortaya çıktı! İzleyiciler o sözler karşısında şaşkına uğradı!

"OGEDAY VARKEN ÖYLE BİR ŞEY YAPMAM"

Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" diyen Evrim'e Nisa, "Bana da laf atmasaydın" şeklinde cevap verdi. Evrim ise "Ogeday varken öyle bir şey yapmam" cümlesini kurdu. Böylece ikilinin aşkı da kanıtlanmış oldu.

Emine Özfalcı
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